Незаметность и бесшумность российской подводной лодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» достигаются благодаря использованию особой конструкции двигателя. Секрет данного вида субмарин, которые на Западе называют «Черными дырами» из-за их акустической малошумности, раскрыл телеканалу «Звезда» командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

«Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», — пояснил специалист, добавив, что сам двигатель располагается отдельно — в шестом отсеке субмарины.

Байрачный также рассказал, что подлодка может легко разворачиваться на месте и пришвартовываться к причалу «без каких-либо аварий и ударов». Это, по словам представителя ВМФ России, возможно благодаря двум дополнительным линиям вала.

Субмарины проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Основным вооружением «Варшавянок» является ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта принадлежала инженеру Валерию Пшеничному, которого называли «русским Илоном Маском». В апреле 2018 года его обнаружили мертвым в СИЗО Санкт-Петербурга: следствие утверждало, что он совершил самоубийство, однако экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.