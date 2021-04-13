В США назвали готовый к войне корабль ВМФ России

Многоцелевой фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 Военно-морского флота (ВМФ) России готов к войне, уверяют в американском журнале The National Interest.
Издание называет основным оружием корабля ракеты «Калибр-НК» и Х-35. Журнал пишет, что в перспективе фрегат получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».
В The National Interest уверяют, что после «Маршала Шапошникова» будут модернизированы все оставшиеся у России от СССР корабли проекта 1155.
Таким образом в журнале прокомментировали учения ВМФ России, проходившие в апреле с участием данного корабля, на которых он впервые применил «Калибр-НК». Тогда же «Маршал Шапошников», как заявили в Минобороны России, «выполнил артиллерийские стрельбы на подавление видимой береговой цели и невидимой цели, скрытой рельефом местности».
В апреле журнал Popular Mechanics сообщил, что ВМС США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты.