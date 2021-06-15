Жириновский допустил восстановление отношений с США после встречи президентов

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве могут договориться о полном восстановлении дипломатических отношений и расширении количества дипломатов в посольствах. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает во вторник, 15 июня, РИА Новости.

«Пусть 1000 наших дипломатов там сидят, тысячу их консульств по всей стране. Ну и какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены», — сказал Жириновский на пресс-подходе.

Ранее в Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, темы изменения климата и проблемы Арктики.

Саммит лидеров России США пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена после того, как тот стал американским президентом.