Добыча нефти в Арктике оказалась под угрозой

Экологические активисты собираются добиваться прекращения бурения для добычи нефти и газа в норвежской части Арктики, обратившись в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет Bloomberg.

Иск планируют подать две крупные организации и шестеро частных лиц: они считают, что бурение в условиях климатического кризиса нарушает основные права человека. В Норвегии активисты суд пока проиграли: помешать таким образом добыче нефти в Арктике они пытались в декабре.

Решение продолжить противостояние на европейском уровне принято на фоне успехов экологических организаций в Нидерландах, которым удалось добиться уступок от нефтяной компании Royal Dutch Shell, а также отчета Международного энергетического агентства (МЭА), указавшего на важность остановки работ на новых месторождениях.

«Библией для нефтяной индустрии и поддерживающих ее организаций были отчеты МЭА. Сейчас МЭА ясно сказала, что мы должны сделать, чтобы выполнить цели Парижского соглашения: перестать искать новую нефть», — сказал глава норвежского подразделения Greenpeace Фроде Плейм (Frode Pleym).

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Норвегия, крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе, давно противостоит ведущим экологическим организациям, возражающим против бурения в Баренцевом море. Сейчас работы ведутся лишь на одном месторождении в норвежской Арктике, однако планируется начать эксплуатацию еще нескольких. Правительство продолжает поддерживать нефтяную отрасль вопреки растущему политическому давлению, направленному на запрет бурения.

Норвежские власти утверждают, что сумеют выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, продолжая добывать нефть и газ. Активисты же рассчитывают, что ЕСПЧ найдет в этом нарушение прав человека. Судебное рассмотрение дела, по подсчетам Greenpeace, может занять от года до пяти лет.

С давлением экологических организаций в последнее время сталкиваются гиганты нефтяной индустрии по всему миру. 9 июня Royal Dutch Shell сообщилао готовности выполнить решение суда и снизить выбросы парниковых газов, при этом заявив о своем разочаровании таким вердиктом. Противостояние активистам проигрывают также Exxon Mobil и Chevron: на них из-за климатических вопросов надавили собственные акционеры.

Однако эксперты полагают, что сложившаяся ситуация может создать преимущества для тех нефтяных предприятий, которые принадлежат государствам — к примеру, Саудовской Аравии. Специалисты отмечают, что подобные компании зачастую работают менее прозрачно и с худшими экологическими показателями.