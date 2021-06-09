В победе экоактивистов над нефтяными компаниями нашли угрозу для планеты

Экологическим активистам за последнее время удалось добиться значительных побед над такими нефтяными компаниями, как Exxon и Chevron, однако есть опасения, что окружающей среде в итоге может быть нанесен вред, пишет Bloomberg.

Некоторые специалисты считают, что выбитые активистами уступки по ограничению производства частных компаний могут усилить государственные нефтяные предприятия, которые работают менее прозрачно и порой с худшими экологическими показателями. Так, директор центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете Джейсон Бордофф (Jason Bordoff) заметил, что подобные экокампании могут увенчаться пирровой победой.

Нефтяные гиганты с частным капиталом в последнее время сталкиваются с растущим давлением, требованиями снизить выбросы в атмосферу и даже перейти к возобновляемой энергетике, в том числе обнаруживая диссидентов в рядах собственных акционеров.

Однако оставленную этими предприятиями долю на рынке могут забрать себе государственные нефтяные компании, которые с подобными проблемами не сталкиваются. Именно они и смогут произвести те объемы нефти, от которых придется отказаться частным гигантам. Так, Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil тратят миллиарды на то, чтобы нарастить свою добычу на миллион баррелей в день каждая, а Qatar Petroleum вкладывает более 30 миллиардов в наращивание экспорта сжиженного природного газа.

Вместе взятые государственные компании сейчас обеспечивают чуть более половины мировых поставок нефти, а к 2050 году эта доля может вырасти до 65 процентов. При этом многие государственные нефтяные компании не раскрывают данных о выбросах парниковых газов, поэтому реальную картину в этом отношении оценить трудно.

Возможные намерения по сокращению выбросов у этих компаний связаны с амбициями владеющих ими государств, замечает Bloomberg. При этом есть и основания для оптимизма: страны с самыми мощными государственными нефтяными компаниями подписали Парижское соглашение по климату, а некоторые готовы нацелиться и на дальнейшее снижение выбросов.

Так, Россия намерена серьезно снизить эмиссию парниковых газов к 2050 году, переиграв в этом отношении европейские государства. План по сокращению выбросов поручил разработать президент страны Владимир Путин.

Поражения западных нефтяных компании в противостоянии с экологическими активистами пришлись на конец мая: Shell проиграла активистам в суде и теперь должна будет существенно сократить свое производство, а Exxon Mobil и Chevron уступили акционерам, обвиняющим их в игнорировании проблемы климата.