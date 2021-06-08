Посольство России назвало провокационными учения в Арктике с участием ВВС США

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge Exercise с участием американских военно-воздушных сил (ВВС) провокационными. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии.

По мнению российских дипломатов, данные учения не способствуют укреплению доверия в Европе. В посольстве также заявили, что они «расходятся с обеспечением устойчивого и мирного развития Арктического региона».

Как отмечает «Интерфакс», в этом году учения в Арктике под руководством ВВС Норвегии продлятся до 18 июня. Участие в них также принимают ВВС Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и США. Помимо этого в Arctic Challenge будут задействованы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО.