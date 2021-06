Отношения России и США сравнили с пудингом

Отношения России и США могут улучшиться, если обе стороны будут придерживаться принципа стабильности. Об этом рассказала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на форуме Globsec 2021 в Братиславе, трансляция которого опубликована на YouTube.

По ее словам, главный вопрос после встречи президентов России и США заключается в том, хочет ли российский лидер Владимир Путин предсказуемых и стабильных отношений с Вашингтоном, как этого хочет американский президент Джо Байден. В этом ключе Нуланд сравнила взаимодействие стран с поговоркой про пудинг — the proof of the pudding is in the eating («чтобы судить о пудинге, надо его отведать»). Иными словами, политик считает, что о намерениях Москвы лучше всего скажут конкретные действия в рамках отношений с Вашингтоном, а не слова Путина.

Замгоссекретаря заявила, что американская сторона намерена сотрудничать с Москвой в таких сферах, как стратегическая безопасность, кибербезопасность, контроль за ядерными вооружениями. Также возможны взаимные действия в рамках гуманитарных миссий в Сирии и Афганистане. Дипломат заключила, что дальнейшее развитие отношений двух стран во многом зависит от Путина. «Мы начнем готовить пудинг и увидим, съедобен ли он», — подчеркнула дипломат.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил, что главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит Путина и Байдена позволил возвести для них опоры. Теперь Москве и Вашингтону важно сделать все, чтобы новый кризис не помешал восстановлению отношений.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.