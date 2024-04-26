Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:36, 26 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о формировании новых бригад ВСУ

Зеленский: Киев формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев формирует новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ждет от Запада их оснащения. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции», — сказал он. Зеленский отметил, что новым и действующим бригадам необходима поддержка. По его словам, без достаточного числа оружия «даже самые лучшие солдаты» не способны изменить ход событий.

Зеленский также попросил у украинских партнеров больше дальнобойного вооружения, включая ракеты Scalp и ATACMS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в количестве семи единиц.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Россиянину грозит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

      Порнозвезда раскрыла реакцию матери на ее работу

      Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

      ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше