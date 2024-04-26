Зеленский заявил о формировании новых бригад ВСУ

Зеленский: Киев формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения

Киев формирует новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ждет от Запада их оснащения. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции», — сказал он. Зеленский отметил, что новым и действующим бригадам необходима поддержка. По его словам, без достаточного числа оружия «даже самые лучшие солдаты» не способны изменить ход событий.

Зеленский также попросил у украинских партнеров больше дальнобойного вооружения, включая ракеты Scalp и ATACMS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в количестве семи единиц.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.