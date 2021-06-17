Эксперт назвал главный итог встречи Путина и Байдена

Главный итог встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня — договор о начале консультаций по стратегической стабильности. С таким мнением выступил исполнительный директор Центра России и центральноазиатских исследований Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань в разговоре с ТАСС.

Кроме того, эксперт счел важным, что политики проявили позитивный настрой и достигли взаимопонимания по вопросам Украины и контроля над вооружениями.

«Только если в отношениях России и США есть стратегическая стабильность, возможно мирное и конструктивное развитие в мире. Россия и США являются державами, которые оказывают огромное влияние на безопасность и развитие», — подчеркнул Ли Лифань.

Эксперт также указал на то, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также заявил, что важным итогом саммита США и России стало подтверждение недопустимости ядерной войны. По его словам, в последние годы в Москве испытывали опасения по поводу готовности Вашингтона придерживаться позиции, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей, и сама она не может быть развязана.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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