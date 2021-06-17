Бывший американский дипломат оценил итоги встречи Путина и Байдена

Бывший американский дипломат Чес Фриман оценил итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в беседе с РИА Новости. По его мнению, американский лидер показал, что может восстановить достойный тон внешней политики США.

При этом Байдену еще предстоит показать, что он может использовать улучшившуюся атмосферу для продвижения интересов Соединенных Штатов, считает Фриман. «Открылась дверь для возобновления переговоров о контроле над ядерными вооружениями и взаимных ограничениях на злоупотребления в киберпространстве, но нет гарантии, что они принесут результат, если вообще что-то дадут», — добавил он.

Главным результатом встречи стало восстановление диалога на основе взаимоуважения и вежливости, которое уже давно назрело, подчеркнул дипломат. Несмотря на это, путь к прогрессу по ядерному вопросу и кибербезопасности может быть долгим и тяжелым.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.