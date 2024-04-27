Россиян предупредили о вредных в сочетании с шашлыком продуктах

Диетолог Татьяна Мещерякова призвала не есть шашлык с белым хлебом

Шашлык следует готовить в фольге и есть с большим количеством овощей, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. О вредных в сочетании с мясом на углях продуктах она рассказала россиянам в комментарии «Ленте.ру».

Мещерякова предупредила, что непрожаренное мясо так же вредно, как и мясо с подгоревшей корочкой. В первом случае возникает риск заражения гельминтами, во втором можно наесться канцерогенов. «Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», — объяснила врач.

Также диетолог призвала отказаться от сочетания шашлыка и простых углеводов. По ее словам, также не стоит употреблять красное мясо с белым хлебом, сдобой, сладкими напитками, соком — такое сочетание усложняет процесс пищеварения.

С шашлыком нужно есть больше свежих овощей — огурцов, помидоров, болгарского перца, редиса, зелени. При выборе соусов отдавайте предпочтение легким вариантам: на греческом йогурте, с добавлением специй, зелени, чеснока, либо на томатной основе Татьяна Мещерякова диетолог

Не стоит есть горячий шашлык с холодными газировками и алкоголем, продолжила Мещерякова. По ее словам, холодные напитки снижают активность ферментов, замедляют процесс пищеварения, тем самым провоцируя появление тяжести, распирания в животе, повышенного газообразования. Помочь организму справиться с пищевой нагрузкой помогут теплая вода или травяные чаи, объяснила врач.

В заключение диетолог обратила внимание, что людям с заболеваниями ЖКТ можно съедать не более 100 граммов шашлыка за раз.

Ранее шеф-повар Максим Трофимов раскрыл секрет приготовления идеального шашлыка. Он рекомендовал жарить его только на шампурах.