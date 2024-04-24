Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 24 апреля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли секрет приготовления вкусного шашлыка

Шеф-повар Трофимов: вкусный шашлык можно приготовить только на шампурах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Шеф-повар Максим Трофимов заявил, что вкусный шашлык можно пожарить только на шампурах. Секрет приготовления любимого миллионами россиян блюда он раскрыл в комментарии для NEWS.ru.

По словам Трофимова, добиться идеального вкуса шашлыка, готовя его на решетке, не получится. Жарить мясо необходимо только на шампурах, при этом они и мангал должны быть сделаны из стали высокого качества.

Шеф-повар объяснил, что вкусным может быть только сочный шашлык, а его готовят из больших квадратных кусков мяса. Качественно прожарить их на решетке нельзя, так как для решетки мясо всегда нарезают тонко. К тому же шампуры можно вращать в разные стороны, а решетку — нет, заключил эксперт.

Материалы по теме:
«Мы кормимся смертью» Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
«Мы кормимся смертью»Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
9 февраля 2020
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала идеальный гарнир к шашлыку. Она рекомендовала есть мясо с некрахмалистыми овощами.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

      Помощник Путина высказался о возможном участии россиян в Играх-2024 в Париже

      Спецслужбы Латвии увидели угрозу в конкурсе детских рисунков ко Дню Победы

      Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

      Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

      В ЕС отчитались об очередном пакете помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше