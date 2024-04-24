Россиянам раскрыли секрет приготовления вкусного шашлыка

Шеф-повар Трофимов: вкусный шашлык можно приготовить только на шампурах

Шеф-повар Максим Трофимов заявил, что вкусный шашлык можно пожарить только на шампурах. Секрет приготовления любимого миллионами россиян блюда он раскрыл в комментарии для NEWS.ru.

По словам Трофимова, добиться идеального вкуса шашлыка, готовя его на решетке, не получится. Жарить мясо необходимо только на шампурах, при этом они и мангал должны быть сделаны из стали высокого качества.

Шеф-повар объяснил, что вкусным может быть только сочный шашлык, а его готовят из больших квадратных кусков мяса. Качественно прожарить их на решетке нельзя, так как для решетки мясо всегда нарезают тонко. К тому же шампуры можно вращать в разные стороны, а решетку — нет, заключил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала идеальный гарнир к шашлыку. Она рекомендовала есть мясо с некрахмалистыми овощами.