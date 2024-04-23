Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 23 апреля 2024Забота о себе

Диетолог раскрыла лучший гарнир к шашлыку

Диетолог Соломатина: шашлык лучше всего есть с некрахмалистыми овощами

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Диетолог Елена Соломатина назвала овощи лучшим гарниром к шашлыку. О том, с чем лучше всего есть жаренное на огне мясо, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, шашлык лучше всего есть с некрахмалистыми овощами. Она объяснила, что овощи содержат много клетчатки, которая забирает на себя излишки соли и холестерина из другой еды, в частности из жареного мяса. Такой гарнир также предохраняет желудочно-кишечный тракт от канцерогенного воздействия красного мяса, раскрыла Соломатина.

«Кроме того, листовые, зеленые овощи, томаты действуют как антиоксиданты и отчасти предохраняют от развития онкологии и дают возможность быстрее вывести продукты распада из организма», — заверила специалистка. Диетолог также подчеркнула, что овощи помогают процессу переваривания, так как содержат много влаги.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Говоря о том, чем лучше запивать шашлык, Соломатина отметила, что к жареному мясу подойдет сухое вино: белое для рыбы или курицы, а красное для мяса. Диетолог также напомнила, что любые сладкие напитки или фрукты, например виноград и бананы, вызывают брожение и бурление в ЖКТ.

Ранее шеф-повар Максим Трофимов назвал идеальные для жарки мяса дрова и уголь. Трофимов объяснил, что березовые и дубовые дрова дают больше всего жара и дольше сохраняют стабильную температуру.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Учителя православной гимназии обвинили в травле мальчика с «бесами в волосах»

      Названы вероятные задачи войск НАТО у российских границ

      Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

      Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

      Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

      Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

      Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни Цакаева

      Мужчина спас пожилую пару из горящей машины за несколько секунд до взрыва

      Бывший глава польского МВД назвал главу парламентской комиссии свиньей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше