Диетолог раскрыла лучший гарнир к шашлыку

Диетолог Соломатина: шашлык лучше всего есть с некрахмалистыми овощами

Диетолог Елена Соломатина назвала овощи лучшим гарниром к шашлыку. О том, с чем лучше всего есть жаренное на огне мясо, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, шашлык лучше всего есть с некрахмалистыми овощами. Она объяснила, что овощи содержат много клетчатки, которая забирает на себя излишки соли и холестерина из другой еды, в частности из жареного мяса. Такой гарнир также предохраняет желудочно-кишечный тракт от канцерогенного воздействия красного мяса, раскрыла Соломатина.

«Кроме того, листовые, зеленые овощи, томаты действуют как антиоксиданты и отчасти предохраняют от развития онкологии и дают возможность быстрее вывести продукты распада из организма», — заверила специалистка. Диетолог также подчеркнула, что овощи помогают процессу переваривания, так как содержат много влаги.

Говоря о том, чем лучше запивать шашлык, Соломатина отметила, что к жареному мясу подойдет сухое вино: белое для рыбы или курицы, а красное для мяса. Диетолог также напомнила, что любые сладкие напитки или фрукты, например виноград и бананы, вызывают брожение и бурление в ЖКТ.

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