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14:32, 23 апреля 2024Забота о себе

Названы идеальные для шашлыка дрова

Шеф-повар Трофимов назвал дубовые и березовые дрова лучшими для шашлыка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Дубовые и березовые дрова лучше всего подходят для шашлыков, рассказал шеф-повар Максим Трофимов. Идеальные для жарки мяса дрова и уголь он назвал в беседе с NEWS.ru.

Трофимов объяснил, что березовые и дубовые дрова дают больше всего жара и дольше сохраняют стабильную температуру. Шеф-повар добавил, что уголь должен быть крупным — в противном случае разжечь огонь будет намного сложнее из-за того, что в мангал не будет поступать кислород. «Чем крупнее уголь, тем больше кислорода и больше шансов, что вы быстрее разожжете свой мангал», — заключил Трофимов.

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      Александра Лисица
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