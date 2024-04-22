Любителей шашлыков предупредили о самом опасном виде мяса

Хирург Умнов: шашлык в маринаде из магазина может привести к отравлению

Шашлык в маринаде, купленный в магазине, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредил хирург Александр Умнов. О самом опасном виде мяса он рассказал любителям шашлыков в беседе с News.ru.

По словам Умнова, в магазине мясо может испортиться, и в маринад для маскировки процессов распада могут добавлять много соли, уксуса, стабилизаторов, красителей, консервантов. «А помимо мерзкого вкуса мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита», — рассказал хирург.

Употребляя такое мясо, отметил врач, человек может потерять большое количество жидкости, что повышает риск гипертонического криза и тромбообразования. Кроме того, продолжил он, производители готового шашлыка могут для экономии оставлять большое количество жира на кусках вместо чистого мяса. Это, по его словам, приводит к риску развития атеросклероза, который может спровоцировать нарушение кровотока в тканях тела человека. «К сожалению, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, в которой находится шашлык, что может привести к тяжелейшему отравлению, вплоть до развития сердечной, почечной и печеночной недостаточности», — заключил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как приготовить идеальный маринад для шашлыка. По словам Соломатиной, чтобы маринад был полезным для здоровья, нужно использовать натуральные продукты с содержанием кислоты — лук, фрукты, ягоды или томатный соус.