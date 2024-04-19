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15:40, 19 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали идеальный маринад для шашлыка

Диетолог Соломатина: мариновать мясо лучше в луке, ягодах и фруктах

Фото: Vladimir Ol / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как приготовить идеальный маринад для шашлыка. Ее слова цитирует NEWS.ru.

По словам Соломатиной, чтобы маринад был полезным для здоровья, нужно использовать натуральные продукты с содержанием кислоты — лук, фрукты, ягоды или томатный соус. Она объяснила, что кислота расщепляет волокна мяса и благодаря этому организму проще переваривать шашлык. «Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», — посоветовала эксперт.

Соломатина также назвала хорошим вариантом мариновать мясо в уксусе, томатном соусе или луке. Она добавила, что для шашлыка из рыбы кислый маринад не нужен, так как рыба сама по себе проще переваривается.

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      Екатерина Улитина
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