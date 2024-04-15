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16:29, 15 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали не использовать некоторую посуду в микроволновке

Химик Дорохов призвал не использовать в микроволновке пластик с маркировкой 7

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Перед использованием пластиковой посуды в микроволновой печи необходимо изучить маркировку на пластике, призвал химик Андрей Дорохов. Об этом специалист заявил в комментарии «Газета.Ru».

По словам химика, на посуде, которую можно безопасно для здоровья использовать в микроволновке должна быть либо надпись, разрешающая использование в СВЧ-печи, либо маркировка — треугольник с цифрой пять.

При этом пластиковую посуду, на которую нанесен треугольник с цифрой семь, Дорохов рекомендовал не использовать в микроволновке. Он объяснил, что эта маркировка обозначает, что посуда сделана из полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать с пищей в организм, а при нагревании степень этого проникновения увеличивается в разы.

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      Вера Владзиевская
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