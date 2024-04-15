Россиян призвали не использовать некоторую посуду в микроволновке

Химик Дорохов призвал не использовать в микроволновке пластик с маркировкой 7

Перед использованием пластиковой посуды в микроволновой печи необходимо изучить маркировку на пластике, призвал химик Андрей Дорохов. Об этом специалист заявил в комментарии «Газета.Ru».

По словам химика, на посуде, которую можно безопасно для здоровья использовать в микроволновке должна быть либо надпись, разрешающая использование в СВЧ-печи, либо маркировка — треугольник с цифрой пять.

При этом пластиковую посуду, на которую нанесен треугольник с цифрой семь, Дорохов рекомендовал не использовать в микроволновке. Он объяснил, что эта маркировка обозначает, что посуда сделана из полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать с пищей в организм, а при нагревании степень этого проникновения увеличивается в разы.

Ранее россиянам рассказали о самой вредной посуде для шашлыка. Терапевт Маргарита Пожарова призвала подавать горячее мясо в стеклянной или бумажной посуде и отказаться от пластиковой.