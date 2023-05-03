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13:51, 3 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о самой опасной посуде для шашлыка

Врач Пожарова: подавать шашлык лучше всего в посуде из стекла или нержавеющей стали

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Врач-терапевт Маргарита Пожарова рассказала, как выбрать посуду для шашлыка, и какие материалы считаются самыми опасными. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам терапевта, лучше всего подавать шашлык в посуде из стекла или нержавеющей стали. Если это невозможно, годятся и бумажные одноразовые тарелки. Главное — никогда не выкладывать горячее мясо в пластиковую емкость. Эксперт объяснила, что пластик, за редким исключением, нельзя нагревать выше 80 градусов, поскольку в нем содержатся вредные для здоровья вещества.

Рекомендация перед сезоном шашлыков — непосредственно после снятия мяса с огня не стоит сразу же помещать его в пластиковую посуду, лучше предусмотреть для этих целей блюдо из подходящего материала, а затем уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется

Маргарита Пожароваврач-терапевт

Пожарова добавила, что пластиковую посуду следует использовать как можно реже, однако если альтернативы нет, следует выбрать наиболее безопасный вариант. По ее словам, лучше купить посуду из полипропилена с маркировкой «5» и «РР» и избегать товаров с обозначениями «7», «3» или «РС» — они содержат вредный поликарбонат. В посуде из полипропилена — она помечается цифрой «5» в треугольнике — нельзя хранить спиртные напитки, поскольку этот материал вступает в реакцию с этанолом и образует токсичный фенол и формальдегид. При этом налить и выпить из такого стакана может быть вполне безопасно, считает Пожарова, поскольку для реакции требуется время.

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Екатерина Улитина
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