Россиянам рассказали о самой опасной посуде для шашлыка
Врач-терапевт Маргарита Пожарова рассказала, как выбрать посуду для шашлыка, и какие материалы считаются самыми опасными. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам терапевта, лучше всего подавать шашлык в посуде из стекла или нержавеющей стали. Если это невозможно, годятся и бумажные одноразовые тарелки. Главное — никогда не выкладывать горячее мясо в пластиковую емкость. Эксперт объяснила, что пластик, за редким исключением, нельзя нагревать выше 80 градусов, поскольку в нем содержатся вредные для здоровья вещества.
Рекомендация перед сезоном шашлыков — непосредственно после снятия мяса с огня не стоит сразу же помещать его в пластиковую посуду, лучше предусмотреть для этих целей блюдо из подходящего материала, а затем уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется
Пожарова добавила, что пластиковую посуду следует использовать как можно реже, однако если альтернативы нет, следует выбрать наиболее безопасный вариант. По ее словам, лучше купить посуду из полипропилена с маркировкой «5» и «РР» и избегать товаров с обозначениями «7», «3» или «РС» — они содержат вредный поликарбонат. В посуде из полипропилена — она помечается цифрой «5» в треугольнике — нельзя хранить спиртные напитки, поскольку этот материал вступает в реакцию с этанолом и образует токсичный фенол и формальдегид. При этом налить и выпить из такого стакана может быть вполне безопасно, считает Пожарова, поскольку для реакции требуется время.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил россиян о главных опасностях пикников во время майских праздников. Он напомнил о риске для здоровья из-за сочетания шашлыка с алкоголем.