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Пушков заявил о «скрытой повестке» саммита Путина и Байдена

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: @Alexey_Pushkov

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что «скрытой повесткой» на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, который прошел 16 июня в Женеве, было обсуждение будущего ядерных вооружений. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ру».

По мнению сенатора, Байден хотел убедиться, что от Москвы не исходит ядерной угрозы, а выражалось это намерение в словосочетании «стратегическая стабильность», которое заявлялось в качестве одной из основных тем встречи. «По сути стратегическая стабильность — это о ядерном потенциале, который может с обеих сторон выйти из-под контроля и при определенных обстоятельствах быть использованным», — пояснил Пушков.

Член Совфеда добавил, что на встрече стороны договорились не доводить отношения стран до точки, подобной Карибскому кризису и военному конфликту двух ядерных держав. Пушков отметил, что Путин и Байден договорились контролировать противоречия, эскалация которых приведет к неприятным последствиям.

Ранее сенатор сказал, что американский президент хотел «прощупать» российского лидера Владимира Путина насчет сближения с Китаем. Кроме того, Байден посоветовал российскому коллеге подумать, стоит ли Москве «усиливать зависимость от Китая».

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