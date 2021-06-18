МИД назвал условие решения кризиса с работой дипмиссий России и США

Урегулировать проблемы функционирования дипломатических миссий России и США возможно исключительно при синхронных шагах Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с журналистами, сообщает «Интерфакс».

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились на прошедшем саммите в Женеве, что данный кризис в дипотношениях можно «как-то регулировать».

«Все возможно. <...> Но возможно это будет только в одном случае: если мы будем вырабатывать синхронные шаги, которые будут сопоставимы, которые будут одновременно решать вопросы и нашего присутствия в США, и американского дипломатического и иного присутствия в РФ», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, США пытаются придерживаться позиции что, «мол, мы сказали, что надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров <...> надо добиться освобождения американцев, которые отбывают срок». Однако этот подход противоречит тому, о котором говорили Путин и Байден на саммите, подчеркнул министр.

Глава российского МИД напомнил, что в 2016 году, когда в США вспыхнул скандал из-за результата президентских выборов, у российской стороны отобрали шесть объектов собственности, что шло вразрез со всеми дипломатическими конвенциями и американским законодательством. «Нас даже не пускают посмотреть, что там происходит», — отметил Лавров, добавив, что после этого между Россией и США был обоюдный процесс высылки дипломатов.

При этом Лавров подчеркнул важность принятого на саммите Россия-США решения о возвращении послов на места их работы. По его словам, несмотря на то, что данный жест в значительной степени является символическим, он одновременно и «важный», поскольку создает условия для дальнейшего диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», — пояснил министр.

16 июня на саммите России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Путин уточнил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились об этом решении. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

Позднее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.