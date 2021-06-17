Раскрыты сроки возвращения посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе. Сроки возвращения раскрыла представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», — рассказала она.

Дипломат добавила, что МИД уже начал активную работу по всем вопросам, которые президент России Владимир Путин обозначил в ходе пресс-конференции в Женеве 16 июня.

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Путин уточнил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

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