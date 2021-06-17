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Захарова посоветовала Украине создать парламент вместо армии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Украине создать парламент, где не будет скандалов и драк, вместо мощнейшей армии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна намерена создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно» в случае, если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками Донбасса.

По мнению Захаровой, прежде чем заниматься армией, Киеву стоит обратить внимание на Верховную Раду, где депутаты устроили массовую драку ранее 17 июня. «Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии», — написала представитель МИД.

Парламентарии устроили массовую драку у трибуны из-за высказывания народного депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева. Во время своего выступления Потураев поделился мнением, как преодолеть экономические трудности в стране: по его словам, этого можно достичь только после изгнания партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из страны. После этих слов депутаты «пророссийской» партии оказались у трибуны парламента, а затем в зале заседаний началась массовая драка. Депутаты от «Слуги народа» поспешили защитить Потураева. После перерыва он извинился с трибуны за свои слова в адрес оппозиции.

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