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В России прокомментировали намерение Зеленского создать мощнейшую армию Европы

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военный эксперт Борис Юлин оценил намерение президента Украины Владимира Зеленского создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно» в случае, если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками Донбасса. Специалист в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подобные заявления свидетельствуют о возрастающем накале в отношениях между государствами.

По словам Юлина, численность сухопутных войск Украины близка к аналогичному показателю в российской армии. Исходя из этих данных, эксперт заявил, что армию соседнего государства «уже сейчас можно назвать одной из сильных, если не сильнейшей армией Европы». Однако одно только численное превосходство, по мнению специалиста, не делает армию Украины мощной.

«Все зависит от того, как всю эту численность сухопутных войск будут насыщать боеприпасами, снаряжением и техникой. Сильной армию Украину считать нельзя, так как собственная военная промышленность в стране слаба. Ее основу сейчас составляет советская военная техника, которую худо-бедно пытаются модернизировать», — заявил эксперт.

По его словам, пока армию Украины снабжают страны НАТО, но «достаточно куцо». Ситуация может поменяться, считает Юлин: «Все зависит от того, захочет ли Запад воевать с Россией силами украинцев или нет».

Эксперт подчеркнул, что такие заявления Зеленского демонстрируют эскалацию кофликта между Россией и Украиной.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом ситуацию в Черном и Азовском морях и признал неспособность украинского флота обеспечить национальную безопасность страны.

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