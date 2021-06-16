Зеленский признал слабость украинского флота

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом ситуацию в Черном и Азовском морях и признал неспособность украинского флота обеспечить национальную безопасность страны. Об этом стало известно из интервью политика агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Зеленский заверил, что рассчитывает получить от Вашингтона качественную техническую помощь и средства, необходимые для обновления Военно-морских сил. При этом он подчеркнул, что принципиально открыто говорит с украинскими военными на эту тему, хотя они «иногда обижаются». «Наш флот слаб. Считаю, что он должен быть мощный. И для этого есть несколько важных идей», — сказал президент.

Одной из идей, как уверяет политик, является наращивание поддержки от Великобритании и стран Черноморского побережья. Другим способом обеспечить безопасность на море может стать двусторонний оборонительный договор с США, хотя в этом вопросе пока и нет никакой конкретики. «Я почти уверен, что это будет более чем разговор», — добавил Зеленский.

7 июня Зеленский и Байден провели телефонный разговор, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Утверждается, что во время визита стороны могут подписать несколько важных соглашений по военно-техническому сотрудничеству и кибербезопасности.

Позже украинский лидер заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Тем не менее, по его словам, в таком сценарии «нет ничего хорошего».