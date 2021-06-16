Зеленский связал завершение «Северного потока-2» с проблемами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию страны и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Об этом политик заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Зеленский заверил, что такая ситуация неминуемо возникнет, если западные страны, в частности США, не вступятся за Украину и не предоставят гарантий безопасности. «А самое главное в безопасности гарантиях — это возвращение наших территорий», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что газопровод является «политическим оружием» против Киева, и пока Москва в этом направлении «всех переигрывает».

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Украинский лидер также указал, что проблем в Донбассе получится избежать, если Европа предоставит стране «энергетические гарантии» — пообещает обеспечить республику газом в случае отказа России осуществлять транзит. «А если этого нет, то это просто подвешивает (ситуацию). И говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают», — добавил президент.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна откажется признавать договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые будут заключены в отношении Киева без консультаций с ним.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.