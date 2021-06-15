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Зеленский рассказал о нежелании распускать Верховную Раду досрочно

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем нежелании добиваться досрочного роспуска Верховной Рады из-за угрозы пошатнуть стабильность государства. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, несмотря на наличие у него юридических оснований для роспуска парламента, в нынешних условиях это не представляется целесообразным. Он подчеркнул, что сейчас страна особенно нуждается в регулировании своего законодательства, а потому новые выборы могут привести к дестабилизации обстановки. «Если депутаты работают — все прекрасно, а если не будут работать — не будет смысла в Раде», — рассказал Зеленский.

Впервые Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады в ноябре 2020 года. Он указал, что политические конфликты между депутатами могут привести к коллапсу политической системы и «полному разносу» государственности.

Позже стало известно, что идею о проведении досрочных парламентских выборов поддерживают более 60 процентов украинцев. Также около 48 процентов граждан выступили и за отставку Зеленского, указав, что остались не удовлетворены политикой государства в области регулирования цен на энергоносители и коммунальные услуги.

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