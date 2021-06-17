В Верховной Раде устроили массовую драку и призвали к расстрелу оппозиционеров

На заседании Верховной Рады Украины парламентарии устроили массовую драку у трибуны из-за высказывания народного депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Во время своего выступления Потураев поделился мнением, как преодолеть экономические трудности в стране. Также он рассказал, когда завершится «эпоха бедности». «Тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию («Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. «Ленты.ру»), совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — заявил Потураев.

После этих слов депутаты «пророссийской» партии оказались у трибуны парламента, а затем в зале заседаний началась массовая драка. Депутаты от «Слуги народа» поспешили защитить Потураева. После перерыва он извинился с трибуны за свои слова в адрес оппозиции.

Депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич заявил, что депутаты партии, являющиеся членами комитета гуманитарной политики, больше не будут принимать участие в заседаниях комитета, пока его главой будет Никита Потураев.

«Это прямой призыв к убийству, который должны расследовать соответствующие правоохранительные органы. На время расследования будем требовать отстранения Потураева от должности главы комитета», — прокомментировал ситуацию народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Ранее, в мае, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук и бывший парламентарий Олег Барна подрались в прямом эфире телеканала «ПравдаТУТ» из-за разногласий по вопросу земельной реформы.