Украинские депутаты подрались в прямом эфире

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук и бывший парламентарий Олег Барна подрались в прямом эфире телеканала «ПравдаТУТ» из-за разногласий по вопросу земельной реформы. Видеозапись инцидента была размещена на YouTube.

На кадрах видно, как во время дискуссии Барна набрасывается с кулаками на Соломчука «за брехню». Потасовка продолжается около десяти секунд, после чего ведущий разнимает политиков. Позже в интервью изданию «Страна.ua» Соломчук отметил, что написал по факту произошедшего заявление в полицию.

«Мне от Барны ничего не нужно, он неадекватный. Таких людей не должны приглашать в студии. И вообще, кажется, такие люди не должны ходить даже по улице, так как на любые замечания — могут бросаться на людей», — сказал депутат. Он также предложил «изолировать от населения» зачинщика драки.

Ранее украинский телеведущий Дмитрий Гордон пообещал засудить бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Черновол из-за ее высказываний о связях телеведущего с российской разведкой в прямом эфире. «Вы хотите сказать, что я агент российский?» — спросил Гордон. Экс-депутат дала утвердительный ответ: «Да, хочу». «Вы получили иск только что (...). Я вас засужу», — заявил журналист.