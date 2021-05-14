Гордон пообещал судиться из-за обвинений в связях с Россией

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообещал подать в суд на бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Черновол из-за ее обвинений в связях телеведущего с российской разведкой. Инцидент произошел в эфире телеканала 1+1.

Поводом для перепалки стало обсуждение боевых действий в Донбассе в 2014 году. Гордон усмотрел в речи Черновол намеки на его «связи с Кремлем» и предательство украинских интересов.

«Вы хотите сказать, что я агент российский, или что вы хотите сказать?» — спросил журналист. Экс-депутат дала утвердительный ответ: «Да, хочу». «Вы получили иск только что <...> Я вас засужу», — заявил Гордон.

Ранее в суд с иском против Гордона обратился бывший президент Украины Петр Порошенко. Его адвокаты усмотрели в словах телеведущего о «преступном сговоре» политика с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году клевету. Они потребовали от журналиста опровергнуть свои утверждения или заявить, что они являются не более чем мнением, не претендующим на объективность.