Раскрыта польза драк в украинском парламенте

Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия раскрыл пользу драк с оппозицией во время обсуждения в парламенте законопроекта об открытии рынка земли. По словам депутата, столкновения делают его коллег более сильными и сплоченными, передает LB.ua.

Оппозиционные депутаты своими действиями делают командный дух «Слуги народа» сильнее, заявил Арахамия. «Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли. Сейчас говорят: "Смотря на это, мы "за"», — отметил лидер фракции.

6 февраля Верховная Рада рассматривает скандальный законопроект об отмене моратория на продажу земли. Оппозиция пыталась заблокировать трибуну, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко удалось занять место спикера. Перед зданием парламента против принятия закона митингуют аграрии и радикалы.

Предполагается, что реформа заработает осенью следующего года. По опросам, большинство украинцев выступают против, в первую очередь опасаясь, что землю скупят иностранцы и олигархи. Вопрос о продаже земли иностранцам президент Владимир Зеленский обещал вынести на референдум.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!