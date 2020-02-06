Украинский депутат смотрел сериал при обсуждении скандального закона

Депутат Верховной Рады Александр Кабанов из фракции «Слуга народа» смотрел сериал на ноутбуке во время обсуждения в парламенте скандального проекта закона об открытии рынка земли на Украине. Об этом сообщает «112».

Кабанова подловил за просмотром сериала оператор телеканала. В это время оппозиция блокировала трибуну Верховной Рады.

В четверг, 6 февраля, украинский парламент рассматривает во втором чтении законопроект об отмене моратория на продажу рынка земли. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что поправки к законопроекту будут обсуждать всю ночь.

Согласно опросам, подавляющее большинство граждан выступают против этой реформы. Больше всего они опасаются, что землю скупят олигархи и иностранцы. Во время рассмотрения законопроекта у здания Верховной Рады митингуют аграрии и радикалы. Президент Владимир Зеленский ранее обещал, что вынесет вопрос о продаже земли иностранным гражданам на референдум.

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