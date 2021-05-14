Украинского депутата избили в эфире шоу

Бывший депутат Верховной Рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между политиками возник спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями.

В ходе диалога Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку прекратили благодаря благодаря вмешательству телеведущих.

Ранее в украинском Харькове депутат от правящей партии «Слуга народа», которую возглавляет президент страны Владимир Зеленский, Андрей Тымчук подрался с местным бизнесменом. Отмечается, что инцидент произошел накануне, 6 мая, возле отеля Kharkiv Palace. В итоге драку разняли прохожие, а мужчины написали заявления в полицию. Причины конфликта между харьковчанами не уточняются.