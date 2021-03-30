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Украинские депутаты устроили потасовку из-за очереди к микрофону

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Украинские депутаты от партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» устроили потасовку на заседании Верховной Рады из-за очереди к микрофону. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Политика Страны».

Столкновение началось во время выступления депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко, посвященного погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты 20 марта. Ее речью остался недоволен бывший президент республики и глава фракции Петр Порошенко. Он попытался прорваться к микрофону, но был остановлен депутатами от правящей партии. После этого у трибуны началась потасовка.

На представленных кадрах видно, как депутаты толкают друг друга, пытаясь подойти к выступающей. Часть парламентариев и спикер парламента Дмитрий Разумков попытались помешать противостоянию, но оно переросло в массовую словесную перепалку.

«Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов», — заключила Геращенко после окончания конфликта.

Ранее на этом же заседании Порошенко заявил, что лучше «пожать руку [президенту России Владимиру] Путину», нежели «заглядывать ему в глаза в поисках мира», как это делает президент Украины Владимир Зеленский. Он также упрекнул действующего главу государства в неспособности урегулировать ситуацию в Донбассе и призвал вернуть украинские войска на прежние позиции.

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