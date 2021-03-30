Порошенко заявил о нежелании заглядывать в глаза Путину

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что лучше пожать руку президенту России Владимиру Путину, чем «заглядывать ему в глаза в поисках мира». Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде, видео появилось на его странице в Facebook.

Порошенко ответил на критику со стороны депутата от партии «Слуга народа» Максима Бужанского, который напомнил, что в 2016 году в ходе обсуждения минских переговоров по Донбассу Порошенко поздравил Путина с наступающим Днем солидарности трудящихся и завершил разговор фразой «Жму руку. Спасибо большое».

Политик в свою очередь заявил, что в годы его президентства украинские военные в Донбассе пять лет держали линию обороны и не отводили войска. «Сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших», — сказал Порошенко, добавив, что необходимо объединиться и провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет», — заявил Порошенко, намекнув на слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время встречи лидеров стран «нормандской четверки». Тогда Зеленский сказал, что увидел в глазах Путина желание закончить войну.

Запись предполагаемого разговора Путина и Порошенко была опубликована в июле 2020 года. Российский лидер в ходе беседы также поинтересовался у Порошенко, как обстоит ситуация внутри Украины. «Справляюсь. Чем дальше — тем легче», — отмечал Порошенко, говоря, что выстраивать «вертикаль» непросто. «Но длинной очереди на должность президента не наблюдается», — добавил он.

Позже в партии Порошенко назвали запись фейком. «Это месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля», — заявили в «Европейской солидарности».