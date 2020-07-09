В партии Порошенко назвали запись его разговора с Путиным фейком и местью Кремля

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали фейком и местью Кремля аудиозапись его разговора с российским лидером Владимиром Путиным в апреле 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Фейки уже шесть лет являются инструментом «российской гибридной войны» против Украины и лично Порошенко, говорится в заявлении партии. «Разговор» с Путиным был опубликован «выпускником Высшей школы КГБ», депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем и представляет собой такой же «грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат», как и «беседы» Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, утверждает «Евросолидарность».

По мнению членов партии, публикация данной записи — «часть спецоперации московской агентуры». «Это месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля», — уверены в «Европейской солидарности».

В партии сослались на высказывание экс-президента Франции Франсуа Олланда о переговорах лидеров России и Украины. По его словам, Порошенко с Путиным держался «очень достойно» и твердо отстаивал свои позиции.

На опубликованной ранее аудиозаписи Путин и Порошенко обсуждали экономические проблемы Донбасса, работу Трехсторонней контактной группы, говорили о миротворцах. Российский лидер поинтересовался у украинского коллеги, как обстоит ситуация внутри страны. Тот ответил, что «справляется». В конце разговора Порошенко поблагодарил Путина. «Обнимаю. До свидания, давайте», — завершил разговор президент РФ.

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