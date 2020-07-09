Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает об этой публикации, подчеркнув, что разговоры между лидерами двух государств проходят в закрытом режиме. «Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — сказал он.

Запись разговора была опубликована украинскими СМИ. Отмечалось, что в ходе беседы Путин и Порошенко обсудили экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах.

Ранее Порошенко припомнили, что он поздравил Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе. Отмечалось, что в ходе разговора 12 июня 2014 года бывший президент Украины проинформировал Путина о своем плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также поздравил его с Днем России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!