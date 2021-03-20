Украинские радикалы забросали петардами офис Зеленского

В Киеве участники митинга за освобождение Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор», забросали офис президента страны петардами и взрывпакетами. Об этом сообщает РИА Новости.

В протестной акции приняли участие порядка тысячи человек. Они облили краской главный вход в администрацию Владимира Зеленского, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили вовнутрь фаер. Попытка поджечь здание не удалась, так как огонь быстро потух.

Находившиеся рядом с радикалами сотрудники полиции диалога, которые были призваны для установления связи с организаторами акции протеста, не вмешивались в происходящее.

24 февраля Стерненко приговорили к семи годами лишения свободы за похищение человека и разбой. У главы группировки конфисковали половину имущества.

Речь идет о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Радикалы избивали его и требовали отказаться от мандата. Сам Щербич заявил, что похитителями были Стерненко и его соратник Руслан Демчук.