Украинские силовики получили ожоги глаз при столкновениях с националистами

В ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского пострадали 27 силовиков, у нескольких из них ожоги глаз. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Отмечается, что радикалы применяли газовые баллончики и бросали в полицейских и нацгвардейцев файеры. В ходе акции были задержаны 24 человека.

«При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. Им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении полиции.

23 февраля возле офиса президента Украины Владимира Зеленского начались столкновения силовиков с националистами. Протестующие пришли выразить поддержку экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» (запрещен в России) Сергею Стерненко, которого приговорили к семи годам тюрьмы за похищение человека.

19 февраля сообщалось, что представители украинских националистических группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор» (обе запрещены в РФ) пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского и потребовали закрыть оставшиеся в республике «пророссийские» СМИ.

Протестная акция проходит под названием «Три удара по российской агентуре». Радикалы требуют запретить неугодные им СМИ, в том числе издания «Страна.ua», «Вести.ua» и телеканал «Наш».