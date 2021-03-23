В МВД Украины «Правый сектор» назвали скинхедами и профашистскими маргиналами

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал сторонников Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенной в России организации), «маргиналами, неонацистами и скинхедами из профашистских кругов». Об этом сообщает «НВ».

Свое мнение о «неонацистах» Геращенко обосновал тем, что возле здания офиса президента Украины заметили людей, на одежде которых была надпись «А.С.А.В.».

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«Видите надпись А.С.А.В. — это неонацистская надпись, используется по всему миру», — пояснил он.

По словам Геращенко, ведомство вручит новые подозрения в связи с событиями на Банковой улице. «Лицам, которые поджигали табличку и двери, выбивали стекла, будут предъявлены гражданские иски о компенсации и возмещения причиненного вреда», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный зданию офиса президента Украины в ходе нападения радикалов, оценили в два миллиона гривен (около 5,3 миллиона рублей).

Протестная акция за освобождение Стерненко состоялась в Киеве 20 марта. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Впоследствии митинг перерос в беспорядки, радикалы облили краской главный вход в здание офиса президента, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили в здание фаер и несколько петард. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.