В Киеве оценили ущерб после нападения радикалов на офис Зеленского

Киевские власти оценили ущерб, причиненный зданию офиса президента Владимира Зеленского в ходе нападения украинских радикалов, в два миллиона гривен (около 5,3 миллиона рублей). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Как отмечается в заявлении, после атаки националистов все этажи здания пропахли дымом, а на стенах образовалась копоть. «Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — сообщили в пресс-службе.

Представители офиса подчеркнули, что первые этажи здания были построены еще в XIX веке, а потому строительные затраты на ремонт и реконструкцию могут существенно возрасти.

Протестная акция за освобождение бывшего главы одесской ячейки организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергея Стерненко состоялась в центре Киеве 20 марта. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Впоследствии митинг перерос в беспорядки, радикалы облили краской главный вход в администрацию Зеленского, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили в здание фаер и несколько петард. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.