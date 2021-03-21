На Украине возбудили уголовное дело после атаки на офис Зеленского

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как группа националистов забросала фаерами и петардами здание офиса президента страны Владимира Зеленского во время митинга за освобождение лидера одной из ячеек запрещенной в России организации «Правый сектор». Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции страны.

Конкретный круг подозреваемых в деле пока не определен, однако по факту атаки правоохранителями был задержан как минимум один человек 1995 года рождения. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обращении с оружием.

«Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Протестная акция за освобождение бывшего главы одесской ячейки организации «Правый сектор» Сергея Стерненко состоялась в Киеве 20 марта. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Радикалы облили краской главный вход в администрацию Владимира Зеленского, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили вовнутрь фаер.

Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы за похищение человека и разбой 24 февраля. У него также конфисковали половину имущества в пользу государства.