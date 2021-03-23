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Погромщикам офиса президента Украины пригрозили жестким ответом

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Фото: Страна.ua

После вручения подозрения задержанному после погромов под офисом президента Украины Владу Сорду сотрудники Национальной полиции Украины готовят ряд обвинений участникам незаконной акции. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, передает «Страна.ua».

«Любой, кто вредил государственному имуществу во время акции возле офиса президента, ответит по закону», — пригрозил Геращенко.

Он добавил, что на данный момент готовится ряд подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью, кто, в какой момент и что сделал. «Ни капли крови в субботу не пролилось, ни одна кость не сломалась, ни одна голова не разбилась. А здание офиса президента будет восстановлено. Главное, чтобы здоровье человека не потерялось. Провокаторы получат достойный, жесткий, юридический ответ», — заявил Геращенко.

Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный зданию офиса президента Украины в ходе нападения радикалов, оценили в два миллиона гривен (около 5,3 миллиона рублей).

Протестная акция за освобождение бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Сергея Стерненко состоялась в Киеве 20 марта. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Впоследствии митинг перерос в беспорядки, радикалы облили краской главный вход в здание офиса президента, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили в здание фаер и несколько петард. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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