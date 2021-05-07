Депутат от партии Зеленского подрался с бизнесменом

В украинском Харькове депутат от правящей партии «Слуга народа», которую возглавляет президент страны Владимир Зеленский, Андрей Тымчук подрался с местным бизнесменом. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 6 мая, возле отеля Kharkiv Palace. На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что депутат сначала ударил предпринимателя по голове, но затем пропустил удар от оппонента.

В итоге драку разняли прохожие, а мужчины написали заявления в полицию. Причины конфликта между харьковчанами не уточняются.

Ранее сообщалось, что депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку во время заседания. Представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань во время выступления депутата от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» Егора Устинова подошел к нему и начал предпринимать попытки повесить коллеге на шею плакат с нарисованным флагом России и надписью «Пособник оккупанта».



