Мир
 
Последние новости
В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом
Украина объявила лидера рок-группы «Земляне» угрозой национальной безопасности
Валуев отреагировал на оскорбления украинских фанатов в адрес Путина
Смывший человека поток воды в Ялте попал на видео
МИД назвал условие решения кризиса с работой дипмиссий России и США
18-летнего сына Бэкхема заметили в автомобиле Maserati за миллионы рублей
Российский автогигант запустит подписку на машины
В Совфеде предупредили о «белорусском сценарии» непризнания выборов в России
Аксенов проехал по затопленной Ялте в бронеавтомобиле с мешочком «Sex наша работа»
В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров отказал США в «игре в одни ворота»

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров отказал США в «игре в одни ворота»: так он прокомментировал будущее отношений Москвы и Вашингтона после саммита в Женеве. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, некоторые высокопоставленные чиновники из США пытаются позиционировать себя так, будто на саммите России поставили ультиматумы, которые коснулись как обвинений в кибератаках, так и работы посольств.

«Это не тот подход, о котором говорили президенты [стран Владимир Путин и Джо Байден]. Я очень хотел бы, чтобы нас услышали те, кто комментирует итоги саммита таким образом. Не будет игры в одни ворота», — заключил Лавров.

Ранее российский министр заявил, что на Москву и Минск оказывается внешнее давление, ведется гибридная война. Как сообщил дипломат, с учетом агрессивной линии Запада российские и белорусские власти договорились координировать усилия для укрепления суверенитета и обеспечивать национальную безопасность стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров заявил о гибридной войне против России и Белоруссии
В Белоруссии перепутали отчество Лаврова
Россия назвала слухами информацию о появлении турецких баз в Азербайджане