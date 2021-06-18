Глава МИД России Сергей Лавров отказал США в «игре в одни ворота»: так он прокомментировал будущее отношений Москвы и Вашингтона после саммита в Женеве. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, некоторые высокопоставленные чиновники из США пытаются позиционировать себя так, будто на саммите России поставили ультиматумы, которые коснулись как обвинений в кибератаках, так и работы посольств.

«Это не тот подход, о котором говорили президенты [стран Владимир Путин и Джо Байден]. Я очень хотел бы, чтобы нас услышали те, кто комментирует итоги саммита таким образом. Не будет игры в одни ворота», — заключил Лавров.

Ранее российский министр заявил, что на Москву и Минск оказывается внешнее давление, ведется гибридная война. Как сообщил дипломат, с учетом агрессивной линии Запада российские и белорусские власти договорились координировать усилия для укрепления суверенитета и обеспечивать национальную безопасность стран.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться