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В Белоруссии перепутали отчество Лаврова

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Во время пресс-конференции глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея журналисты перепутали отчество российского министра. Видео публикует Telegram-канал «Пул N3».

Представитель агентства БЕЛТА обратился к Лаврову и назвал его Сергеем Владимировичем.

«Он же Викторович! Потом можно сказать Владимир Викторович для компенсации», — ответил министр, указывая на Макея.

Журналист извинился и объяснил, что в руководстве «много Владимировичей». Авторы «Пул N3» пошутили, что в Белоруссии еще не все знают, как зовут Лаврова.

На той же пресс-конференции российский министр заявил, что на Москву и Минск оказывается внешнее давление, ведется гибридная война. Как сообщил дипломат, с учетом агрессивной линии Запада российские и белорусские власти договорились координировать усилия для укрепления суверенитета и обеспечивать национальную безопасность стран.

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