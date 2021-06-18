Лавров заявил о гибридной войне против России и Белоруссии

На Россию и Белоруссию оказывается внешнее давление, ведется гибридная война. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает РИА Новости.

Также он сказал, что Москва и Минск выразили обеспокоенность неконструктивной линией Евросоюза в их отношении. «На обе наших стороны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны — от односторонних санкций до грязных информационных кампаний», — отметил Лавров.

С учетом агрессивной линии Запада, как сообщил дипломат, российские и белорусские власти договорились координировать усилия для укрепления суверенитета и обеспечивать национальную безопасность стран.

Ранее в июне о гибридной войне против Москвы и Минска говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Тогда же он сказал, что Россия не намерена мириться с «по-настоящему агрессивными действиями» стран Запада против ее суверенитета.