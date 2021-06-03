Нарышкин заявил о гибридной войне Запада против России и Белоруссии

Россия и Белоруссия не будут мириться с действиями Запада, который использует элементы гибридной войны против обоих государств, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместной коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 3 июня.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — очень мягкий», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что Москва не намерена мириться с «по-настоящему агрессивными действиями» стран Запада против суверенитета РФ и Белоруссии.

Он добавил, что агрессивные акции осуществляются вне рамок международного права. «У нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе», — заключил Нарышкин.

Ранее в марте советник министра обороны России Андрей Ильницкий рассказал о том, что Запад во главе с США начал против России информационно-гибридную войну. По его словам, в данный момент прямая конфронтация им не выгодна.