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Из жизни
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12:29, 6 июля 2026Из жизни

В городе нашли гнездо динозавра

В китайском городе нашли хорошо сохранившиеся яйца динозавров
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Holger Hollemann / dpa / Globallookpress.com

В районе Хайчжу китайского города Гуанчжоу обнаружили кладку яиц динозавров. Об этом сообщает Jam Press.

Необычную находку сделал житель города. Он заметил хорошо сохранившееся гнездо среди деревьев и сообщил о нем экспертам. Предполагается, что яйца пролежали в земле 66-70 миллионов лет.

В позднем меловом периоде территория современного Гуанчжоу представляла собой местность, покрытую реками, озерами и болотами. Такие влажные низменности отлично подходили для жизни динозавров, а позже — для образования окаменелостей.

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Следующий шаг ученых — определить точный возраст и видовую принадлежность яиц. Затем уникальные окаменелости обещают представить публике.

Ранее сообщалось, что в музее-парке динозавров в Мезе, Франция, нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни. Их возраст составляет 72 миллиона лет.

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