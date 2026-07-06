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12:28, 6 июля 2026Бывший СССР

В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

В Киеве назвали ночной удар ВС России одним из самых худших
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Киеве высказались о ночном ударе Вооруженных сил (ВС) России. Так, в популярном украинском мониторинговом Telegram-канале «Николаевский Ванек» написали, что это был «один из самых худших обстрелов».

«Не сбито ни одной баллистики или циркона. Тенденция еще какая-то непонятная: чем больше у нас рассказывают про то, как мы хотим мира и/или встречи о мире — тем больше баллистик используется во время массированных обстрелов», — отметил автор поста.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после удара возмездия России по стране. Он сказал, что Киев ответит Москве на атаку.

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