В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

В Киеве назвали ночной удар ВС России одним из самых худших

В Киеве высказались о ночном ударе Вооруженных сил (ВС) России. Так, в популярном украинском мониторинговом Telegram-канале «Николаевский Ванек» написали, что это был «один из самых худших обстрелов».

«Не сбито ни одной баллистики или циркона. Тенденция еще какая-то непонятная: чем больше у нас рассказывают про то, как мы хотим мира и/или встречи о мире — тем больше баллистик используется во время массированных обстрелов», — отметил автор поста.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после удара возмездия России по стране. Он сказал, что Киев ответит Москве на атаку.