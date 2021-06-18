Россия назвала слухами информацию о появлении турецких баз в Азербайджане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном появлении турецких военных баз в Азербайджане, передает ТАСС.

«Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы не комментируем», — сказал глава МИД во время пресс-конференции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании военной базы. Он не назвал сроки, но подчеркнул, что сначала азербайджанский лидер Ильхам Алиев должен провести консультации с президентом России Владимиром Путиным по этой теме.

15 июня Алиев и Эрдоган приехали в город Шуша (Шуши) в Нагорном Карабахе, который вернулся под контроль Баку в ходе последней войны. Они подписали декларацию о союзничестве, которая, по словам азербайджанского лидера, имеет «историческое значение» и охватывает все направления сотрудничества между двумя странами.